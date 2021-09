„Te Lo Dije" von Harold López-Nussa

Am Tag des 2. Bürgerforums zur Sanierung des Stuttgarter Opernhauses hat die baden-württembergische Staatsrätin für Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft, Gisela Erler, die positiven Auswirkungen der Beteiligung von sogenannten Zukunftsbürgern an den Entscheidungen betont. „Wir wissen, dass die Menschen, wenn sie gut informiert werden, in der Regel sehr ausgewogene Vorschläge machen“, so Erler. Die per Zufall ausgewählten Zukunftsbürger seien nicht polarisiert, sondern suchten eher Kompromisse. „Die Erfahrung ist sehr gut und es kommt zu interessanten und innovativen Vorschlägen“, betonte Erler. Einer dieser Vorschläge sei zum Beispiel, die Oper zu einem offenen Haus der Begegnung für Menschen aus allen Schichten zu machen. Zwar seien die Voten derjenigen, die heute zum 2. Bürgerforum zusammenkommen, nicht bindend - entscheiden müssten die Stadt Stuttgart und die Landesregierung. Aber grundsätzlich gäbe es gute Chancen, dass das, was die Zukunftsbürger vorschlagen, auch berücksichtigt werde. „Auf keinen Fall wird es so sein, dass man sagt, danke, das war's schon - und es wandert dann in die Schublade“ mehr...