Olivia Trummer zählt zu den arrivierten Jazzkünstler*innen in der Musikszene. Nach dem Studium in ihrer Heimatstadt Stuttgart verbrachte die Pianistin prägende Jahre in New York, wo sie an der „Manhattan School of Music“ auch ihre Stimme entdeckte. Als Sängerin, Komponistin und Pianistin legt sie nun bei Warner Music ihre neunte CD vor. „For You“ ist ein sehr persönliches Album, auf dem die Künstlerin unaufdringlich ihre eigene Situation sowie Beziehungen und Gefühle reflektiert. Eine beeindruckende Neuproduktion, meint unser Jazzkritiker Georg Waßmuth. mehr...