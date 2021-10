Synje Norland - Im wilden Norden

Synje Norland ist eine Sängerin zwischen den Welten. An der Grenze zu Dänemark beheimatet, zwischen Nord- und Ostsee zu Hause, stets mit frischem Wind um die Ohren, erschien 2007 ihre erste CD „Skipping Stones". Mit ihrer zweiten CD „To the other side“ wurde sie 2011 für den Gema-Nachwuchspreis für Musikautoren nominiert. Die mittlerweile etablierte Sängerin erzählt in ihren Liedern aus ihrem Leben im wilden Norden, in Nordfriesland, in Kanada und vom Meer, kunstvoll, melodisch und voller Feingefühl.

