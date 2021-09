27.1.1956: Elvis Presley singt „Heartbreak Hotel"

Einer der ganz Großen in der Musikbranche, der Produzent, Komponist und Trompeter Quincy Jones, hat der Stimme von Laura Kipp einen hoffnungsvollen Weg vorausgesagt: „Diese junge Frau muss sich keine Sorgen um ihre Karriere machen“, sagte er, als er Laura Kipp bei den Jazzopen 2017 in Stuttgart hörte, „sie ist großartig und ich bin sicher, wir werden in Zukunft noch mehr von ihr hören“. Mit ihrer jüngst erschienenen Debüt-CD „Quiet Land" zeigt Laura Kipp, was sie alles draufhat. Ihre große stilistische Bandbreite - vom Jazz über Einflüsse von Soul, Funk, Pop bis hin zum Chanson - ist beeindruckend. Und vor allem überzeugt ihre Stimme nicht allein durch Klangschönheit, Charme und technische Perfektion, sondern durch Charisma und Persönlichkeit. Mit diesen Attributen erzählt die Sängerin - im Dialog mit ihrer wunderbaren Band - sehr persönliche Geschichten. Aufgewachsen ist Laura Kipp in Reutlingen, studiert hat sie in Stuttgart und Paris. Nun wartet die Jazzwelt auf sie. mehr...