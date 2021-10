Female Jazz Piano

SWR2 stellt talentierte und mutige Pionierinnen des Jazz-Pianos vor, die vielen Musikerinnen und Musikern auch heute noch als Vorbild und Inspirationsquelle dienen.

Mary Lou Williams, Lil Hardin, Nina Simone – SWR2 stellt talentierte und mutige Pionierinnen des Jazzpianos vor, die den Jazz in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nachhaltig prägten – als dieser noch eine Männerdomäne war.

Oft verkannt, ausgenutzt, manchmal gar auf schwarze Listen verbannt, benötigten Jazz-Instrumentalistinnen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein besonderes Durchhaltevermögen.

Sie haben den Jazz nachhaltig geprägt, beeinflussten ihre männlichen Kollegen und hinterließen hunderte Kompositionen und Aufnahmen. Die Alben dieser Künstlerinnen sind eine Offenbarung – damals wie heute sind sie modern und individuell.

Louis Armstrong:

Cornet Chop Suey/CD: Louis Armstrong – The Complete Hot five And Hot Seven Recordings

Lil Hardin:

Boogie Me/CD: Lil Harding Armstong a.h. Orchestra/Chicago – The Living Legends

Mary Lou Williams:

Cloudy And What's Your Story Morning Glory/CD: The Asch Recordings 1944-47

Wild Bill Davis:

Titoros/CD: Plays In London

Marian McPartland:

Melancholy Mood/CD: Silent Pool

Hazel Scott:

The Jeep Is Jumping/CD: Realxed Piano Moods

Matt Dennis:

Violets For Your Furs/CD: Jutta Hipp With Zoot Sims

Vincent Youmans:

Tea For Two/CD: The Essential Masters 1957-1960

Toshiko Akiyoshi:

Kiserazu Jinku/CD: Toshiko Akiyoshi Recital 1961

Heyward/G. Gershwin/ I. Gershwin:

I Loves You Porgy/CD: Little Girl Blue

Jack King/Dorothy Parker:

How AmI To Know/CD: Here's To Life – Shirley Horn With Strings

Shirley Horn