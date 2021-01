The Music(s) of Robert Wyatt

Von Ulrich Kriest

Im Herbst 2014 erklärte Robert Wyatt (ex-Soft Machine, ex-Matching Mole) seinen Rückzug aus der Musik. Verstummt ist damit eine Stimme, deren Brüchigkeit und Verletzbarkeit nicht nur von der Vereinzelung im Neoliberalismus erzählte, sondern auch eine kämpferische Haltung spüren ließ, die sich alles "Männliche" abgeschminkt hat. Genau davon haben sich immer wieder Künstlerinnen und Künstler inspirieren lassen: aktuell das North Sea Radio Orchestra oder Max Andrzejewski's Hütte. Aber die Reihe derer, die sich vor Robert Wyatt musikalisch verbeugen, ist weitaus länger.

Thiele / Weiss:

What A Wonderful World/CD: … for the ghost within

Robert Wyatt / Gilad Atzmon / Ros Stephen / Sigamos String Quartet



Benge / Wyatt:

Just As You Are/CD: Comicopera

Monica Vasconcelos / Robert Wyatt



Wyatt:

The Age of Self/CD: Dedicated To You, But You Weren´t Listening

The More Extended Versions



Hopper / Wyatt:

Lisp Service/CD: Diversions Vol.1 The Songs of Robert Wyatt and Antony & The Johnsons. Live From The Union Chapel, London

The Unthanks



Wyatt / Kramer:

Free Will And Testament/CD: Soupsongs Live

Tippetts / Maidman / Whitehead / Malherbe / Khan / Beckett / Manzanera / Mason / Lamb / Genockey



Ivor Cutler:

Grass/CD: Play The Music of Robert Wyatt

Hütte



Wyatt:

Left On Man/CD: Dondestan (revisited)

Robert Wyatt



Wyatt:

O Caroline/CD: Folly Bololey. Songs from Robert Wyatt´s Rock Bottom

North Sea Radio Orchestra



Wyatt / Sinclair:

Caroline/CD: MW pour Robert Wyatt

Dominique Fellman / Julien Goetz



Wyatt:

Venti Latir/CD: Incommunicado

Kammerflimmer Kollektief



Wyatt:

Alliance/CD: Market Rasen. Dedicated To The Music OF Robert Wyatt

Market Rasen



Wyatt:

Alliance/CD: Mid-Eighties

Robert Wyatt



Wyatt / Schaefer:

What Light There Is Tells Us Nothing/CD: What Light There Is Tells Us Nothing

Janek Schaefer



Edwards / Rogers:

At Last I Am Free/CD: : … for the ghost within

Robert Wyatt / Gilad Atzmon / Ros Stephen / Sigamos String Quartet