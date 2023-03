Wer sich in den 90er- und 00er-Jahren für aktuelle Musik interessierte, kam an Martin Büsser nicht vorbei. Mit seiner Arbeit als Herausgeber, Autor und Journalist war Büsser einer der letzten Vertreter der sogenannten Poplinken. In seiner Heimatstadt Mainz lädt Schauspieler Robert Stadlober zu einer Lesung mit Büssers Texten. Außerdem soll zwölf Jahre nach seinem Tod eine Straße an den Autor erinnern.