Ein kleines Lokal in Hermosa Beach, einem Vorort von Los Angeles, ganz nah am Pazifikstrand gelegen: das „Lighthouse Café“, kurz „Lighthouse“. Dort etabliert der Bassist Howard Rumsey 1949 eine Konzertreihe, die die wichtigsten und besten Musiker der kalifornischen Szene präsentiert. Daraus entsteht eine berühmte Hausband, die „Lighthouse All Stars“. In den Hoch-Zeiten gibt es im Lighthouse jeden Tag Live-Musik, außerdem bringen die All Stars in hoher Schlagzahl Platten heraus. Damit wird das ehemalige Restaurant zur Wiege und wichtigsten Spielstätte des damals neuen Westcoast-Jazz. mehr...