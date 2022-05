Fred van Hove war eine zentrale Persönlichkeit des nach neuen Wegen suchenden Jazz in Belgien. Er zählt zu den Vaterfiguren der frei improvisierten Musik in Europa. Fred Van Hove, geboren 1937 in Antwerpen, gestorben 84-jährig im Januar 2022, hat der Improvisationsmusik Pfade der ständigen Erneuerung gezeigt: in der Zusammenarbeit mit Peter Brötzmann, in seinen Solo-Aufnahmen und in Experimenten mit der Kirchenorgel. So war er – sich auf das Unerwartete, auf das Überraschende einlassend, um dann aus dem nicht Geplanten eine musikalische Erkenntnis zu gewinnen. mehr...