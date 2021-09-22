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SWR2 Jazz vor elf vom 22.9.2021

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Pino Palladino / Blake Mills / Chris Dave:
Chris Dave
Pino Palladino, elektrischer Bass, Gitarre
Blake Mills, elektrische Gitarre
Chris Dave, Schlagzeug, Perkussion
Ben Aylon, Perkussion
Sam Gendel, Saxofon

Pino Palladino / Marcus Strickland:
Ekuté
Pino Palladino, elektrischer Bass, elektrische Gitarre
Blake Mills, präparierte elektrische Gitarre, Ngoni
Marcus Strickland, Saxofon, Bassklarinette
Chris Dave, Schlagzeug, Clavinet, Fender Rhodes
Andrew Bird, Geige

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