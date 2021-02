Der Jazzpianistin Julia Kadel scheint es zu gefallen im Südwesten. Nachdem sie bereits ihr Album „Kaskaden“ im legendären MPS-Jazzstudio in Villingen aufgenommen hat, war sie nun als Trio mit dem Bassisten Karl-Erik Enkelmann und Bernd Oezsevim am Schlagzeug im SWR Studio Kaiserslautern zu Gast.

„Musik Produktion Schwarzwald“ - dafür stehen die Initialen von MPS, dem legendären Villinger Jazzlabel. „Kaskaden“, das aktuelle Album von Julia Kadel, ist in dem historischen MPS-Studio entstanden.

Offensichtlich hat es der Berlinerin gut gefallen im Süden, denn kurze Zeit später war sie am Rande des Pfälzer Waldes im SWR Studio Kaiserlautern zu Gast. Für ihre zwei Auftritte in der Langen Nacht der Kultur in Kaiserslautern kam die Pianistin in Begleitung ihres langjährigen Bassisten Karl-Erik Enkelmann und Bernd Oezsevim am Schlagzeug.

Musiktitel der Sendung

Julia Kadel, Kai-Erik Enkelmann, Bernd Oeszevim:

