SWR NEWJazz Meeting 2021 mit der Vibrafonistin Sasha Berliner

Die 23-jährige Vibrafonistin Sasha Berliner aus San Francisco ist Leiterin des 52. SWR NEWJazz Meetings 2021. Beim traditionsreichen SWR Klanglabor erarbeitet sie mit ihrem eigens zusammengestellten Ensemble neue Kompositionen, die sie auf Konzerten in Tübingen (19. 11.) , Karlsruhe (20.11.) und Mannheim (21.11.) dem Publikum vorstellt.

Die Vibrafonistin Sasha Berliner Pressestelle Enjoy Jazz

Die 23-jährige Vibrafonistin Sasha Berliner wurde 2020 vom US-Jazzmagazin „Down Beat“ als erste Frau zum „Rising Star Vibraphone“ gewählt. Heute gilt Berliner als eine treibende Kraft der jungen, kreativen Brooklyner Jazzszene: Sie ist zugleich in der reichen Tradition des Jazz und in der experimentellen Musik verwurzelt.

Bobby Hutcherson, Steve Nelson und Gary Burton sind Vorbilder am Vibrafon

Zu ihren musikalischen Helden zählt sie den Vibrafonisten Bobby Hutcherson wegen seiner ungeheuren stilistischen Vielfalt und großen Freiheit und Steve Nelson, weil der es schaffe, seine Gefühle „auf dem ganzen Instrument auszuschütten“.

Aber natürlich gehört auch der legendäre Gary Burton mit seiner sensationellen Vier-Schlegel-Technik dazu. Sasha Berliner schafft es, dem Vibrafon – ein manchmal störrisches Instrument – Emotionen zu entlocken, es zum Leuchten und Strahlen zu bringen. Gelegentlich spielt sie auch eine elektronische Variante, das MaletKAT, eine Art Vibrafon-Synthesizer.

Pressestelle Sasha Berliner

Offener Brief gegen Frauenfeindlichkeit im Jazz

Berliner setzt sich gegen Frauenfeindlichkeit und Rassismus im Jazz ein. 2017 erregte sie Aufsehen mit einem offenen Protestbrief an den US-Musikkritiker und Jazz-Blogger Ethan Iverson: An Open Letter to Ethan Iverson (And the Rest of the Jazz Patriarchy). Iverson hatte ein Interview mit dem Keyboarder Robert Glasper geführt, in dem dieser Frauen ein undifferenziertes Hörvermögen bescheinigt hatte. Berliner wies dies scharf zurück und schilderte zugleich Diskriminierungen, die sie als Musikerin erlebt hatte. Amerikanische Publikationen griffen das Thema auf und diskutierten Misogynie und Sexismus im Jazz. Im Verlauf der Debatte musste die renommierte Bostoner Jazzschule, das Berklee College, zugeben, dass sie elf Fakultätsmitglieder stillschweigend entlassen hatte - wegen sexueller Übergriffe.

Traditionsreiches SWR NEWJazz Meeting

Das letzte SWR New Jazz Meeting bei Enjoy Jazz fand 2018 unter der Leitung des österreichischen Bassisten Lukas Kranzelbinder (Shake Stew) statt. 2020 machte die Corona-Pandemie dem traditionsreichen, 1966 von Joachim Ernst Behrendt als „Free Jazz Meeting Baden-Baden“ begründeten SWR New Jazz Meeting einen Strich durch diese Rechnung.

Seitdem Der SWR bestimmt jeweils eine Kurator*in, die / der sich Musiker*innen für ein Projekt auswählt, das unter Alltagsbedingungen so nicht zu realisieren wäre.

Impressionen: Über 50 Jahren SWR NEWJazz Meeting