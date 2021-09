2010: Eric Schaefer

Der Musiker Eric Schaefer wurde im Jahr 2010 mit dem SWR Jazzpreis ausgezeichnet.

Begründet wurde die Wahl Schaefers in erster Linie wegen der enormen Vielseitigkeit des Schlagzeugers: "Ob im anspruchsvollen Mainstream wie im Pianotrio [em] mit Michael Wollny und Eva Kruse und im Carsten Daerr Trio , ob im Rockjazz wie in "Johnny La Marama", ob in der experimentellen frei improvisierten Musik in Gruppen wie "Nickendes Perlgras" und "Unununium" - Eric Schaefer ist in den verschiedensten Stilrichtungen auf der Höhe der Zeit."