SWR Jazzpreis 2022 – Der schwedische Kontrabassist und Bandleader Petter Eldh im Porträt

Von Günther Huesmann

Wer auf möglichst direktem Wege wissen möchte, wo es derzeit in Jazz-Europa besonders spannend zugeht, braucht sich nur an die Fersen von Petter Eldh zu heften, schon wird man fündig. Der in Berlin lebende schwedische Kontrabassist ist ein Garant für musikalische Exzellenz. Etwa in der Band Punkt Vrt. Plastik, die dem Format des Piano-Trios ein radikal neues Gesicht gibt. Oder mit seinem Sextett Koma Saxo, das auf den großen Festivals gefeiert wird. In Petter Eldhs Händen verwandelt sich der Kontrabass mal in ein energisches Groove-Monster und dann wieder in einen empathischen Therapeuten.