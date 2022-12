Swingin' into the New Year

Mit Günther Huesmann

Mit Schwung ins Neue Jahr. Zwei Stunden, die ganz im Zeichen von Juwelen der Swing-Ära, des Boogie-Woogie und des Latin-Jazz stehen. Count Basie, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Machito und viele andere werden die Neujahrsnacht zum swingenden und groovenden Erlebnis machen. So unterschiedlich die Sounds dieser Musik-Legenden auch sein mögen, in einer Hinsicht konnten sie sich mit dem Kreativ-Genie des Jazz, Duke Ellington, sofort einigen: "It don‘t mean a thing, if it ain‘t got that swing."

Gerlad Marks & Seymour Simons:

All Of Me

Count Basie und sein Orchester



Vernon Duke & E.Y. Harburg:

April In Paris

Sammy Davis jr. & Count Basie



George und Ira Gershwin / Gus Khan:

Liza

Chick Webb And His Orchestra



D. Furber / P. Braham:

Limehouse Blues

Hot Lips Page



J. Turner / P. Johnson:

Baby Look At You

Hot Lips Page, Joe Turner



Mitchell Parish / Benny Goodman / Edgar Sampson:

Don't Be That Way

Benny Goodman Orchestra



F. Morton / S. Burke / S. Robin:

King Porter Stomp

Benny Goodman Orchestra



L. Hardin:

Struttin With Some Barbecue

Louis Armstrong



H. Carmichael:

Rockin' Chair

Louis Armstrong



Benny Goodman / Harry:

Life Goes To A Party

Harry James



Gene Krupa:

Ball Of Fire

Gene Krupa



Slim Gaillard / Slam Stewart:

Look Out There

Slim & Slam



Slim Gaillard / Slam Stewart:

Tutti Frutti

Slim & Slam



Cole Porter:

Begin The Beguine

Artie Shaw Orchestra



Artie Shaw:

Diga Diga Doo

Artie Shaw



Lionel Hampton / arr. Benny Carter:

Hot Mallets

Lionel Hampton & His Orchestra



Redd Evans & Earl Bostic:

Let Me Off Uptown

Roy Eldgridge & Anita O'Day



J.C. Jones / Andy Razaf / Fats Waller:

The Joint Is Jumpin

Fats Waller



Duke Ellington:

Harlem Air Shaft

Duke Ellington Orchestra



Duke Ellington:

Cottontail

Duke Ellington / Ella Fitzgerald



Moore:

Caldonia

Louis Jordan



Geene Krupa / Gerry Mulligan:

Disc Jockey Jump

Gene Krupa



Johnny Mercer / Henry Mayer / Hans Bradke:

Summer Wind

Frank Sinatra & Count Basie Orchestra



Cab Calloway / Irving Mills / Clarence Gaskill:

Minnie The Moocher

Cab Calloway



Freddie Slack:

Rockin' With The Boogie

Freddie Slack And His Orchestra



Pete Johnson:

Climbin' And Screamin'

Pete Johnson



Horton / Darling & Gabler:

Choo Choo Ch'Boogie

Louis Jordan



Oscar Alemon:

Besame Mucho

Oscar Alemon



Machito:

Ay Que Mate

Machito



Machito:

Mumbo Jambo

Machito



La Lupe:

Fever

La Lupe



Marcos Valle / Paul Sergio Valle:

Deus Brasileiro

Perry Ribero/Bossa 3



Pauito / Luz Soberano Joao Correa da Silva:

Nao Me Diga Adeus

Bossa 3



Marcos Valle:

Batucada Sergio

Marcos Valle



Cesar Camargo Mariano:

Homagem A Mongo

Som Tres



Herbie Hancock:

Watermelon Man

Woody Herman Orchestra