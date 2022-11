Swingin' into the New Year

Mit Günther Huesmann

Mit Schwung ins Neue Jahr. Zwei Stunden, die ganz im Zeichen von Juwelen der Swing-Ära, des Boogie-Woogie und des Latin-Jazz stehen. Count Basie, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Machito und viele andere werden die Neujahrsnacht zum swingenden und groovenden Erlebnis machen. So unterschiedlich die Sounds dieser Musik-Legenden auch sein mögen, in einer Hinsicht konnten sie sich mit dem Kreativ-Genie des Jazz, Duke Ellington, sofort einigen: "It don‘t mean a thing, if it ain‘t got that swing."