Von Henry Altmann

Für Hipster und Hopper, Tanzbeinschwinger und Ohrjogger, die das Neue Jahr smart in Fahrt bringen wollen - der quicklebendige Neujahresbeginn auf SWR2. Heißer Jazz und coole Grooves aus Swing, Latin-, Afro- und Euro-Jazz lassen Herzen höher und Fußspitzen ausschlagen. Henry Altmann präsentiert musikalische Perlen von u. a. Count Basie, Roland Kirk, Willie Bobo, Eddy Louiss, Astrud Gilberto und Oscar Brown Jr., um die ersten Stunden des Jahres köstlich ins Schwingen zu bringen.



Richard Rodgers / Oscar Hammerstein II:

Fawncy Meeting You

CD: Music for HiFi Bugs

Pete Rugolo & Ensemble



Tony Powers / Jack Keller:

I Like this Kind of Party

CD: Hello Louis! The Hit Years

Louis Armstrong (Gesang, Trompete)



Vladimir Vassilieff:

Bâyu Bâyu

CD: Dancefloor Jazz, Vol 12: Feeling Good

The Aquarians



Eumir Daodato:

Não bate ô coraçao

CD:Dancefloor Jazz, Vol. 7: Give Me Your Love

Astrud Gilberto (Gesang)



Anonymus:

But I Was Cool

CD: Sin and Soul… and then Some

Oscar Brown Jr.



Hoagy Carmichael / Stanley Adams:

Sing Me a Swing Song and Let Me Dance

CD: The Birth of Swing (1935-1936)

Helen Ward (Gesang)

Benny Goodman Orchestra



Julian C. „Matty“ Matlock:

Who, Me?

CD: Swing Classics

Eddie Miller & His Orchestra



Dennis Busby:

Dance the Bewitch

CD:50 Years on Stage: The Jazz Recordings of Knut

Knut Kiesewetter (Gesang)



Anonymus:

When Jennie Does that Lowdown Dance

CD: You and the Night and the Music

Julia Lee (Gesang, Piano)



Arthur Schwartz / Howard Dietz:

You and the Night and the Music

CD: Around Midnight

Julie Londone (Gesang)



Günther Herzog:

Flick-Flack

CD: Berlin Swing! 3 – Dance Music of the 20s, 30s & 40s

Günther Herzog und sein Orchester



Jerome Kern / Otto Abels Harbach & Hammerstein:

I Won’t Dance

CD: Sinatra Basie

Frank Sinatra (Gesang)

Count Basie Bigband



James VanHeusen / Sammy Cahn:

Call Me Irresponsible

CD: Cocktail Connie

Connie Francis (Gesang)



Joe McCoy:

One Scotch, One Bourbon and One Beer

CD: Just One of Those Things

Amos Milburn (Gesang) & Aladdin Chickenshakers



Bundora:

Potato Chips

CD: Groove Juice: The Norman Granz Recordings + More

Slim Gaillard & His Baker’s Dozen



James Brown:

The Popcorn

CD: Dancefloor Jazz, Vol. 1

James Brown (Gesang)



Mackay Davashe:

De Makeba

CD: Drum – South Africa Jazz & Jive

Jazz Dazzlers



Edmund Piliso:

Ndenzeni na?

Father Huddleston Band



Burton Lane / Edgar “Yip”Harburg:

Old Devil Moon!

CD: Swing Made in Germany

Caterina Valente (Gesang)

Johnny Keating Orchestra



Lee Morgan:

Yama

CD: The Complete Blue Note Collection: 1957–1960

Art Blakey & The Jazz Messengers



Bud Scott / Jimmy Radcliffe:

Speaking of Happiness

CD: Dancefloor Jazz, Vol. 12: Feeling Good

Gloria Lynne (Gesang)



Lowman Pauling:

Think

CD:Before there Was Funk… there Was...

James Brown & The Famous Flames

Joseph Ekambi / Emmanuel “Manu”Dibango:

Hot Chicken

CD: African Soul – The Very Best of Manu Dibango

Manu Dibango



Charles Mingus:

Eat that Chicken

CD: Que Viva Mingus!

Mingus Big band



Allen Touissaint:

Get out of My Life, Woman

CD: Droppin’ Science: Greatest Samples from Blue Note Lab

Joe Williams (voc)



Martin Jenkins:

I Got the Blues

CD: Dancefloor Jazz, Vol. 11: Right Now

Della Reese (voc)



Ted Daryl / Chip Taylor:

Sneakin‘ up on You

CD: Fever – The Best of Peggy Lee

Peggy Lee (voc)



Roland Kirk:

Fallout

CD: The Soul of Jazz (Jazz Club)

Roland Kirk



Eddy Louiss:

Mazurka cacadou

CD: Dancefloor Jazz, Vol. 10: Love Power

Eddy Louiss (org)



Paul Desmond:

Take Five

CD: Dancefloor Jazz, Vol. 13: If You Want My Love

Roberto Roena y sus Megatones



Michel Camilo:

On the Other Hand

CD: Dancefloor Jazz, Vol. 11: Right Now

Michel Camilo (p)



Jack Daugherty:

No. 9

CD: Dancefloor Jazz, Vol. 1

Jack Daugherty & The Class of Nineteen Hundred And



David Torres:

Subway Harry

Poncho Sanchez



Joe Torres:

Nightwalk

Joe Torres