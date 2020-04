Zum 100. Geburtstag des Pianisten John Lewis

Von Bert Noglik

Sein Name ist vor allem mit dem Modern Jazz Quartet verbunden, dessen Musik er wesentlich mitgeprägt hat - als Pianist, aber auch als Komponist und Arrangeur. John Lewis erschloss dem Jazz eine neue kammermusikalische Dimension, indem er sich auf barocke Formen und Kompositionstechniken bezog und diese mit der Kraft der Improvisation zu vitalisieren vermochte. Ende der 1940er Jahre zählte er zu den Arrangeuren des Miles Davis Capitol Orchestra, das mit der Platte "Birth of the Cool" ein neues Kapitel im Jazz einleitete. Am 3. Mai 1920 jährt sich John Lewis' Geburtstag zum hundertsten Mal.