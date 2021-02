per Mail teilen

Der Cool-Jazz des Wiener Saxofonisten Hans Koller prägte den Sound des Nachkriegsjazz in Deutschland enorm – zu seinem 100. Geburtstag senden wir heute Aufnahmen mit ihm aus unserem Archiv.

Komponist unbekannt:

Out of nowhere

Ensemble: Hans Koller-Combo

Jutta Hipp, Piano

Shorty Roeder, Bass

Karl Sammer, Schlagzeug

Albert Mangelsdorff:

Sound-Koller

Hans Koller Quintett

Hans Koller, Tenor-Saxofon

Albert Mangelsdorff, Posaune

Jutta Hipp, Piano

Franz "Shorty" Roeder, Bass

Rudi Gehring, Schlagzeug

Ted Shapiro, Jimmy Campbell, Reginald Connelly:

If I had you

Werner Drexler, Piano

Albert Mangelsdorff, Bass-Saxofon

Hans Koller, Tenor-Saxofon

Werner Schultze, Bass

Bobby Schmidt, Schlagzeug

Oscar Pettiford:

Blues in the closet

Oscar Pettiford, Bass

Kenny Clarke, Schlagzeug

Hans Koller, Tenor-Saxofon

Attila Zoller, Gitarre

Hans Koller:

Back home again in Baden-Baden

Hans Koller, Tenor-Saxofon

Mitchell-Ruff Trio

Hans Koller:

Skizze Nr. 1 aus Hommage à Cocteau

Hans Koller, Bernd Rabe, Alt-Saxofon

Joki Freund, Tenor-Saxofon

Ronnie Ross, Bass-Saxofon

Conny Jackel, Flügelhorn

Kurt Krause, Bass-Posaune

Ernst Machwitz, Bass-Saxofon

Attila Zoller, Gitarre

Horst Jankowski, Piano

Hans Rettenbacher, Bass

Peter Witte, Bass

Charly Antolini, Schlagzeug

Komponist unbekannt:

LMC

Ensemble: Hans Koller Free Sound

Albert Mangelsdorff, Attila Zoller, Hans Koller:

South west jubilee

Albert Mangelsdorff, Posaune

Attila Zoller, Gitarre

Hans Koller, Saxofon