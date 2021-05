Über einen Zusammenhang zwischen deutschem Gangsta-Rap und antisemitischen Verschwörungsmythen wird schon lange diskutiert — Texte von Rappern wie Kollegah und Farid Bang, Haftbefehl oder Sido geben reichlich Anlass. Die erste repräsentative Studie zum Thema ist nun von der Universität Bielefeld veröffentlicht worden.

Antisemitismus verbreitet unter Gangsta-Rap-Hörern

Die Zahlen der Studie hätten ihn nicht überrascht, sagt der jüdische Rapper Ben Salomo. Seit vielen Jahren sei zu beobachten, dass sich in der Gangsta-Rap-Szene „antisemitische Einstellungen, Verschwörungslegenden, Lügen oder Gerichte über Juden oder über Israel“ manifestiert haben.

Diese seien von den Rappern immer wieder aufgenommen und reproduziert und an eine jüngere Hörerschaft weitergegeben worden.

Studienergebnisse im Überblick Unter den Gangster-Rap-Hörer*innen wurde zunächst ihre Haltung zum Antisemitismus ermittelt. Dabei konnte über ein Viertel als „sehr antisemitisch“ eingestuft werden und jeweils knapp 37 Prozent als „etwas antisemitisch“ und „nicht antisemitisch“. 81,4 Prozent der „sehr antisemitischen“ Gruppe gaben an, sehr gerne oder gerne Gangsta-Rap zu hören. In der „etwas antisemitischen“ Gruppe tat dies knapp ein Drittel, während in der „nicht antisemitischen“ Gruppe fast die Hälfte gerne Gangsta-Rap hört. Gleichzeitig sind die „sehr antisemitischen“ Gangsta-Rap-Hörer*innen tendenziell jünger als die „nicht antisemitisch“ eingestuften Gangsta-Rap-Hörer*innen — fast 80 Prozent der „sehr antisemitischen“ Gruppe sind zwischen 12 und 18 Jahren alt. Zudem sind antisemitische Gangsta-Rap-Hörer*innen häufiger männlich. Mehr als drei Viertel der „sehr antisemitischen“ Gruppe sind männlich, aber weniger als die Hälfte der „nicht antisemitischen“ Gruppe. Die gesamte Studie zum Nachlesen

Getarnt als Sozial-Kritik

Das politische Potential des Gangsta-Rap, der auch soziale Kritik an bestehenden Verhältnissen übe, erschöpfe sich — so Ben Salomo — häufig in einem sehr vereinfachten Weltbild und „Schwarz-Weiß-Denken“: „Die da oben gegen uns hier unten.“

Weil sie sich Weltgeschehen in seiner Komplexität nicht anders erklären könnten, griffen viele Menschen dann zu Verschwörungsmythen und fantasierten über einen „jüdischen Endgegner“.

Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft

Während häufig davon ausgegangen wird, dass Fans von Gangsta-Rap eher aus prekären Verhältnissen stammen, hat die Studie der Uni Bielefeld nun herausgefunden, dass 80 Prozent der Gangsta-Rap-Hörer*innen aus Familien mit mittlerem oder hohem Einkommen stammen.

Wenig verwunderlich findet dies Ben Salomo: „Der Antisemitismus war schon immer in der Mitte der deutschen Gesellschaft vorhanden“ — nach dem Holocaust insbesondere in Form des Israel-bezogenen Antisemitismus und „Schuldabwehr-Antisemitismus“.

Vielgestaltiger Judenhass

Antisemitismus sei wie ein Chamäleon, meint Ben Salomo. Er passe sich immer wieder an das an, was gerade in der Gesellschaft verfängt.

In der Sprache und im Denken seien antisemitische Strukturen bereits vorhanden — Rapper reproduzierten also teilweise auch einfach den Antisemitismus, mit dem sie selber aufgewachsen und sozialisiert worden seien.

Außerdem sei es für viele weitaus lukrativer den Erwartungen und Ansichten ihrer Fanbase zu folgen, statt sich offensiv gegen Antisemitismus zu stellen.