Mit „Alors On Danse“ hatte der belgische Musiker Stromae im Jahr 2009 einen Welthit. Allerdings schlitterte der Sohn eines ruandischen Vaters mit dem Erfolg auch in den Burnout. Jetzt ist der 1985 geborene Musiker mit einem neuen Album zurück: Auf „Multitude“ singt er aus unterschiedlichen Perspektiven über das Leben in der westeuropäischen Gesellschaft. Ein starkes Werk, dessen Texte Stromae beeindruckend in die Tradition des frankobelgischen Chansons stellen – zu einer Musik, die ganz von heute ist.

Sendung am Fr. , 4.3.2022 6:00 Uhr, SWR2 am Morgen, SWR2