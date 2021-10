Ein Tausendsassa wird 70: Sting und seine Songs

Bassist bei „The Police“, erfolgreicher Solo-Sänger, Songwriter von zahlreichen Chartstürmern, Schauspieler in Teilzeit und Aktivist für Klimaschutz, Menschenrechte und Umwelt: Stings künstlerisches Schaffen beruht genauso auf Vielfalt und Stilmix wie seine Musik. Anlässlich seines 70. Geburtstags beleuchtet SWR2 die Facetten des Künstlers anhand einiger seiner größten Songs.

Stings Geheimnis für ein jugendliches Aussehen: Nach eigener Aussage schwimmt er jeden Tag, praktiziert Yoga und ernährt sich vegetarisch. imago images imago images / Scanpix

Wie aus einem Pullover ein Künstlername wird: Die Geburtsstunde von Sting

Geboren am 2.10.1951 als Gordon Matthew Thomas Sumner als Sohn eines Milchmanns wächst Sting in einem Vorort von Newcastle upon Tyne auf. Er ist Ministrant, besucht eine katholische Schule, wird später selbst Lehrer für Musik und Englisch – auffallend unaufregende junge Jahre für einen späteren Weltstar.

Die Musik ist dabei immer Sumners Leidenschaft: Schon früh spielt er in örtlichen Jazz-Gruppen, wo er auch seinen Künstlernamen bekommt. Der Mann, den heute alle als Sting kennen, heißt tatsächlich wegen eines Pullovers so: Als er zu einem Auftritt in einem gelb-schwarz gestreiften Oberteil auftaucht, ruft sein Bandkollege „Gordon's got a sting!“, zu deutsch: Gordon hat einen Wespenstachel! – Sting war geboren.

Musiker durch und durch: 1992 erhält Sting die Ehrendoktorwürde in Musik der Northumbria University. 1994 verleiht ihm das Berklee College of Music den zweiten Ehrendoktor-Titel. imago images imago images/Everett Collection

Zwei unterschiedliche musikalische Phasen prägen Stings Karriere

Als Bassist und Stimme von „The Police“ wird Sting zum Weltstar, die große musikalische Entfaltung erfolgt jedoch erst in seinen Solo-Werken. Die beiden großen Schaffensepisoden Stings könnten dabei unterschiedlicher nicht sein: Während „The Police“, inspiriert von Punk und Reggae, eher auf federnden Rhythmen basiert, tendiert Sting in seiner Solo-Karriere eher zu Jazz und Funk, stets inspiriert von der Klassik.

Was zeichnete den Musiker und Menschen Sting in den letzten 70 Jahren aus? Anhand ausgewählter Songs von „The Police“ und Sting stellt SWR2 einige der zahlreichen Facetten des britischen Künstlers dar.

The Police - So lonely

Im Frühling 1978, nur ein Jahr nach ihrer Gründung, unterzeichnen Schlagzeuger Stewart Copeland, Gitarrist Andy Summers und Bassist Sting ihren ersten Plattenvertrag, nachdem sie bereits im Jahr zuvor ausgiebige Tourneen als „The Police“ spielten. Mit ihrem Debütalbum „Outlandos d'amour“ sind sie eine der ersten Mainstream-Bands, die Reggae-Elemente zur Hauptkomponente ihrer Musik machen – ein prompter internationaler Erfolg.

Anfänglich von Reggae, Ska und Punk inspiriert, experimentieren The Police später auch mit Elementen des Jazz. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Photoshot

Der Stilmix von Reggae-inspiriertem Rock findet vor allem aufgrund der Live-Performances von „The Police“ Anklang. Bei einer ausgiebigen Tour durch die USA und Australien wird die Band kommerziell erfolgreich. Erst mit der dritten Single „So lonely“ schwappt der Erfolg auch nach Großbritannien über und aus Songs wie „Roxanne“ werden Welthits, die bis heute als zeitlose Klassiker gelten.

„So lonely“ wurde von Bob Marleys „No Woman No Cry“ unverhohlen inspiriert: Der gleiche Chorus. Was wir erfunden haben, war das Hin und Her zwischen Thrashpunk und Reggae. Das war die kleine Nische, die wir für uns geschaffen haben.

Sting - Englishman in New York

Mitte der 80er Jahre nehmen sich „The Police“ eine spannungsbedingte Auszeit, die Bandmitglieder widmen sich vermehrt eigenen Projekten. Sting veröffentlicht innerhalb von zwei Jahren die Solo-Alben „The Dream of the Blue Turtles“ und „...Nothing like summer“, die beide mehrfach Platinstatus erreichen und die zu richtungsweisenden Alben der 80er Jahre werden.

Musikalisch beschreitet Sting als Solo-Musiker immer wieder neue Pfade und bedient in seinen Songs verschiedenste Genres. Selbst sagt er: „So höre ich Musik: Ich akzeptiere keine Grenzen. Und wenn Du gute Musiker hast, kannst Du alles spielen“. picture-alliance / Reportdienste © Band Photo / uppa.co.uk

In beiden Alben schlägt Sting Brücken zum Jazz, die vor allem durch die Beteiligung von renommierten Jazzmusikern wie Kenny Kirkland oder Branford Marsalis gebildet werden. „Englishman in New York“ handelt vom britischen Exzentriker Quentin Crisp, der Sting von seinen Schwierigkeiten erzählte, sich in den 50er Jahren als homosexueller Mann in der Gesellschaft zurechtzufinden.

Der Song über ein Leben als Außenseiter wird vor allem wegen eines Remixes zum Hit: Kurz vor Erscheinen seines dritten Albums engagiert Stings Plattenfirma einen niederländischen DJ, der dem zuvor eher verhalten aufgenommenen Song große Erfolge beschert.

Sting - The Secret Marriage

„An den kleinen Radioapparat“ von Bert Brecht ist die Grundlage für diesen Song von Stings zweitem Album: Er übernimmt das Lied und tauscht Brechts Text gegen seinen eigenen aus. Außerdem beschäftigt sich Sting in dieser Zeit mit der Musik von Kurt Weill, was in einem Projekt mit der italienischen Sängerin Gianna Nannini resultiert, mit der er ein Livekonzert mit Chansons von Weill gibt.

Sting singt Lieder aus der Dreigroschenoper und nimmt für seine Kompositionen immer wieder Anleihen bei der Klassik, beispielsweise bei Stücken von Prokofiev oder Bach. 2006 veröffentlicht er ein Album mit Liedern des englischen Komponisten John Dowland, das überwiegend Gesang zur Laute beinhaltet.

Mehr zu Sting und seiner Liebe zur Klassik:

Sting, Bryan Adams, Rod Stewart - All for Love

Im Frühjahr 1994 wird der Film „Die drei Musketiere“ zum Kinohit. Maßgeblichen Erfolg daran hat auch Sting, der gemeinsam mit Bryan Adams und Rod Stewart den Titelsong „All for love“ beisteuert.

Doch nicht nur als Musiker ist Sting bei Kinoproduktionen involviert: Schon 1979 gibt er sein Leindwand-Debüt in „Quadrophenia“, einem Film, der auf dem gleichnamigen Konzeptalbum von „The Who“ basiert. Auch in „Dune - Der Wüstenplanet“ oder der Komödie „Bube, Dame, König, grAs“ von Guy Ritchie spielt Sting mit.

Der Independentfilm „Bube, Dame, König, grAs“ verbindet das Thriller- und Komödien-Genre miteinander. Sting spielt einen Kneipenwirt. imago images imago images/Everett Collection

The Police - Driven to Tears

Seit den späten Achtzigerjahren tritt Sting vermehrt als Aktivist und Unterstützer von Menschenrechts- und Umweltorganisationen in den Vordergrund. Zusammen mit seiner Frau Trudie Styler ist er unter anderem bekennender Unterstützer von Amnesty International und Greenpeace.

Nach einer Ayahuasca-Erfahrung mit seiner heutigen Ehefrau Trudie Styler und dem Häuptling der Kayapó-Indianer aus Brasilien gründet Sting 1987 die Regenwaldstiftung „Rainforest Foundation“. picture-alliance / Reportdienste imago stock&people

1985 wirkt er als Solo-Künstler beim legendären Live-Aid-Festival von Bob Geldof mit, wo er neben seinem eigenen Auftritt auch beim Konzert der Dire Straits in Erscheinung trat. Der von Sting geschriebene, kritische Police-Song „Driven to tears“ handelt von der Kluft zwischen Arm und Reich. Nach eigener Aussage wurde Sting zum Song inspiriert, als er im Fernsehen hungernde Kinder in Biafra sah.

Der Titel des Songs ist dabei autobiographisch: Weil Sting die beklemmenden Bilder zu Tränen rühren, benennt er den grüblerischen Song nach dieser Erfahrung.

Konzert statt Geburtstagsfeier

Egal wie sehr sich Sting in den vergangenen Jahrzehnten musikalisch auch veränderte, er blieb sich selbst stets treu: Sein Repertoire wirkt klassisch und geschlossen, trotz der vielseitigen Einflüsse, die ihn immer wieder aufs Neue inspirieren.

Seinen ersten Auftritt nach der Corona-Krise gab Sting übrigens im Hamburger Operettenhaus vor kleinem Publikum im Rahmen des Reeperbahn-Festivals. Bleibt zu hoffen, dass er bald auch wieder die großen Arenen füllen darf. imago images imago images/Eventpress

Einen Artikel anlässlich seines Geburtstages würde Sting vermutlich nicht mögen: Er ist kein großer Fan von Geburtstagsfeiern und das Alter ist für ihn nicht mehr als eine Zahl. Deshalb feiert er auch kein großes Fest, sondern gibt ein Konzert unter der Akropolis für 3000 Fans. Wir wünschen dennoch: Happy Birthday und eine gute Show!