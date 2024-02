Spider-Man: Across the Spider-Verse – Der Sound von vielen Spinnen

Einmal die Woche Filmmusik kurz erklärt - jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen!

Ein Spider-Man ist Malte meistens schon zuviel. Und in Spider-Man: Across the Spider-Verse, dem zweiten Teil der erfolgreichen Spider-Verse-Reihe, gibt es unzählige davon. Was die Sache aber auch gleichzeitig interessant macht – zumindest musikalisch. Wie verbinden sich verschiedene Comicstile und Universen und wie kann die Musik das abbilden? Ein wilder Ritt in dieser Score Snacks Folge – Von Brooklyn über Indien bis in die Zukunft.

Film: Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

Regie: Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

Musik: Daniel Pemberton

Host, Skript und Produktion: Malte Hemmerich

Headwriter: Jakob Baumer

Redaktion: Chris Eckardt

Sprecherin: Henriette Schreurs

Assistenz: Anika Kiechle