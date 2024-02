Sonic Wilderness

Von Ulrich Kriest

Diese Reihe unternimmt Expeditionen in Randgebiete und Zwischenwelten des Jazz: Improv, Electronica, Klangkunst, Noise, Ambient oder Rock - hier kommen Neuveröffentlichungen und Entdeckungen zu Gehör, die sonst on air kaum zu haben sind. Abenteuerliche Klänge für abenteuerlustige Ohren.



Thomas Klein / Alex Paulick / Andreas Reihse:

Diver/ Album: Twists (A Visitor Arrives)

Kreidler



Philipp Eden, Raphael Walser, Jonas Ruther:

As of now/ Album: Is This Water

Philipp Eden

Raphael Walser

Jonas Ruther



Roscoe Mitchell:

Nonaah/ Album: Compassion

Vijay Iyer

Linda May Han Oh

Tyshawn Sorey



Sylvie Courvoisier:

La joubarbe aragnaineuse/ Album: Chimera

Sylvie Courvoisier

Wadada Leo Smith

Nate Wooley

Christian Fennesz

Drew Gress

Kenny Wollesen



Charles Arthur Russell Jr.:

Not Checking Up/ Album: Picture of Bunny Rabbit

Arthur Russell



Mark Linkous:

Kind Ghosts/ Album: Bird Machine

Sparklehorse



Harmen Fraanje / Arve Henriksen:

Red & Black/ Album: Touch of Time

Arve Henriksen

Harmen Fraanje



Jan Bang / Erik Honoré:

Reading the Air/ Album: Reading the Air

Jan Bang



Harmen Fraanje / Arve Henriksen:

Mirror Images/ Album: Touch of Time

Arve Henriksen / Harmen Fraanje



Hanno Leichtmann / Valerio Tricoli:

Sleepy Talking

Hanno Leichtmann

Valerio Tricoli



Jerome Bugnon / Michael Haves / Benjamin Weidekamp:

Frivare/ Album: Ein bisschen Zeit haben wir ja noch

Brigade Futur III