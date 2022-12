Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Lyrik aus den 30ern, Jazz auf hebräisch und Instagram-Bashing.

Dota mit Gisbert zu Knyphausen: Wenn einer fortgeht

Vor ein paar Jahren hat Dota Kehr ein Buch mit Gedichten von Mascha Kaléko geschenkt bekommen, seitdem lässt die jüdische Lyrikerin sie nicht mehr los. Nach ihrem ersten Album mit Kaleko-Vertonungen („Kaléko“, 2020) kündigt sie mit dieser Single ein zweites an. Unsere liebsten Zeilen daraus: „Es ist schon manchmal schwer nicht zu entgleisen / Die klügste Art zu reden bleibt doch stumm.“

Assaf Levitin & Agvh Jazz Ensemble – The IsReal Book

Wie klingt Jazz auf hebräisch? Keine Ahnung? Das „IsReal Book“ vom jüdischen Kantor und Opernsänger Assaf Levitin bietet einen guten Einstieg. Ein ungewöhnliches und hörenswertes Projekt und deshalb unser Album der Woche.

Lucas Santtana ft. Flavia Coelho: Muita pose, pouca yoga

„Viel Pose, wenig Yoga“. Die brasilianischen (Alt-)Meister*innen Lucas Santtana und Flavia Coelho kommentieren die Unart, sich auf Instagram andauernd zur Schau zu stellen. Besonders ist ihnen das bei Yoga-Bildern aufgefallen.

Musiktitel:

Nsera

Fatoumata Diawara feat. Damon Albarn

CD: Nsera



Wenn einer fortgeht

Dota Kehr & Gisbert Zu Knyphausen

CD: Wenn einer fortgeht



Gel yanima gel

Gaye Su Akyol

CD: Anadolu ejderi



Baby AI

Mynolia

CD: All things heavy



Shir nolad

Assaf Levitin & Agvh Jazz Ensemble

CD: The IsReal Book



Ma ossot ha’ayalot

Assaf Levitin & Agvh Jazz Ensemble

CD: The IsReal Book



Keep on pushing these walls

Nadine Khouri

CD: Another life



Muita pose, pouca yoga

Lucas Santtana ft. Flavia Coelho

CD: O paraíso



Vesna

Ganna

CD: Home



Dancing in the dusk

Sunbörn

CD: Dancing in the dusk