Songs der Woche

Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit dem kleinen James Brown, einem angekommenen Weltenbummler und vertontem Realitätsverlust.

Lee Fields – Two Jobs

Er hat mit Soul-Legende Sharon Jones gesungen und sein Spitzname ist „Little JB“ – kleiner James Brown. Doch der Durchbruch à la JB ist Lee Fields bis heute nicht gelungen. Vielleicht jetzt? Beeindruckend viel Power in der Stimme hat er jedenfalls – auch mit 72 Jahren noch.

Phileas – For Your Own Safety

Mathias Neyrand alias Phileas war lange als Straßenmusiker in London, Paris oder Los Angeles unterwegs. Angekommen ist er in Berlin, wo er mit 37 Jahren jetzt sein erstes Album veröffentlicht. Klar, dass sich da einiges angesammelt hat. Entsprechend vielseitig und ausgereift ist sein Debüt – „Present“ ist unser Album der Woche.

NOUK – Artificial Lake

Wie fühlt es sich an, wenn ein Mensch den Bezug zur Realität verliert? Das will das Quintett NOUK aus Dresden und Leipzig in diesem Song hörbar machen: Selten ist Popmusik so anspruchsvoll, fordernd und zugleich erfrischend!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 28.10.22 mit Frauke Oppenberg.

Musiktitel:

Two jobs

Lee Fields

CD: Two jobs



Naïma Joris

What if

CD: What if



Strom

Max Raabe

CD: Wer hat hier schlechte Laune



Morpheus

Amber & The Moon

CD: Morpheus



For your own safety

Phileas

CD: Present



Satyagraha

Phileas

CD: Present



A work call

Frankie Cosmos

CD: Inner World Peace



Downpour

Charlie Cunningham

CD: Downpour



Artificial lake

Nouk

CD: Figures afloat



Cinnamon cinematic

Bibio

CD: BIB10