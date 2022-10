Songs der Woche

Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Musik aus der Wohngemeinschaft, der schönsten Stimme Nordafrikas und melancholischer Realitätsflucht.

Melby – Old Life

Was passiert, wenn drei Musiker*innen in Stockholm als WG zusammenleben? Klar, sie gründen eine Band. In diesem Fall heißt sie Melby und das Ganze hat so gut harmoniert, dass sie bereits ihr zweites Album veröffentlichen.

Souad Massi – Sequana

Mit zwei Gänseblümchen über den geschlossenen Augenlidern ziert die algerische Sängerin Souad Massi das Cover ihres neuen Albums. Darauf beklagt sie Krieg, Korruption, die Zerstörung der Natur – und die Folgen: Eine verbaute Zukunft der nachfolgenden Generationen. „Sequana“ ist unser Album der Woche.

Jens Friebe – Nicht nach Haus

Jens Friebe aus Berlin will nicht nach Hause gehen. Sondern suhlt sich in diesem Stück ausgiebig in der Melancholie, die in den frühen Morgenstunden nach einer durchfeierten Nacht liegt.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 21.10.22 mit Bernd Lechler.

Musiktitel

Old life

Melby

CD: Old life



I Don’t Wanna Be Famous

Nnamdi

CD: Please Have A Seat



Loose Future

Courtney Marie Andrews

CD: Loose Future



Grey Garden

Pete Astor

CD: Time On Earth



Dessine-moi un pays

Souad Massi

CD: Sequana



Sequana

Souad Massi

CD: Sequana



Lady Winter

L.A. Salami

CD: Ottoline



Separate Us

Dillon

CD: 6abotage



Nicht nach Haus

Jens Friebe

CD: Wir sind schön



Seems so long ago, Nancy

David Gray

CD: Here it is: A tribute to Leonard Cohen