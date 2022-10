Songs der Woche

Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit beruhigendem Optimismus, schriller Angriffslust und spiritueller Rückbesinnung.

Me And My Friends – Before I Saw The Sea

Selten klingt der Blick in eine ungewisse Zukunft so heilsam und beruhigend wie hier: Me And My Friends aus Bristol singen über Momente im Leben, in denen alles auf Veränderung steht – und bleiben dabei gelassen.

Fehlfarben – Europa

Sie sind laut, sie sind schrill, sie sind Kult: Die Fehlfarben bleiben ihrem Image als unbequeme Rockband treu und wirken nach über 40 Jahren Bandgeschichte immer noch frisch und angriffslustig: „?0??“ heißt ihr neues Werk – und ist unser Album der Woche.

Jake Blount – Didn’t It Rain

Jake Blount entwirft eine Dystopie: Die Zivilisation ist an den Folgen des Klimawandels zusammengebrochen, eine Gruppe von afroamerikanischen Klimaflüchtlingen hält eine Zeremonie ab und schöpft Kraft aus alten Spirituals, wie diesem Gospel-Klassiker „Didn’t It Rain“.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 14.10. mit Vanessa Wohlrath.

Musiktitel:

Didn't it rain

Jake Blount

CD: The new faith



Before I saw the sea

Me and My Friends

CD: Before I saw the sea



Delighted

Benjamin Clementine

CD: Delighted



Icfat

Loupe

CD: Spring '19



Europa

Fehlfarben

CD: ?0??



Smoke bush

Marina Allen

CD: Centrifics



For your own safety

Phileas

CD: Present



Gümüs

Derya Yildirim & Grup Simsek

CD: Gümüs



Unspoken

Stephen Becker

CD: A calm that shifts



Canoe

Kutiman

CD: Open