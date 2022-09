Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit emotionaler Trauerbewältigung, cineastischem Retro-Soul und einer Wohnzimmer-Party.

Bells Larsen – Tongue Tied

Hauchzarte Töne, die es in sich haben: Das Debütalbum „Good Grief“ dreht sich um die verstorbene große Liebe von Bells Larsen aus Toronto. Eine traurige, aber nie düstere Platte mit wunderschönen Stücken!

Jonathan Jeremiah – Horsepower For The Streets

Eine Stimme zum Dahinschmelzen, begleitet von einem Streichorchester, aufgenommen in einer Kirche in Amsterdam – so entsteht der einzigartige cineastische Retro-Soul-Sound von Jonathan Jeremiah. Mit seinem neuen Album will uns der britische Singer-Songwriter Kraft und positive Energie in schwierigen Situationen schenken – unser Album der Woche.

Bibi Club – L’oiseau rouge

Während der Pandemie hat das Musikerpaar Adèle Trottier-Rivard und Nicolas Basque alias Bibi Club zuhause kleine Partys gefeiert, bei denen nur ihre liebsten Freunde eingeladen waren – ihre „bibis“. Ihr neues Album ist ebenfalls im heimischen Musikzimmer entstanden, in den Lücken, während sich der jeweils andere um die Kinder kümmerte.

Musiktitel:

Lungs

Stella Donnelly

ALBUM: Flood



This World

Bret McKenzie

ALBUM: Songs Without Jokes



L’oiseau rouge

Bibi Club

ALBUM: Le Soleil et la mer



Ophelia

Babyjoy

ALBUM: Ophelia (EP)



Horsepower For The Streets

Jonathan Jeremiah

ALBUM: Horsepower For The Streets



Youngblood

Jonathan Jeremiah

ALBUM: Horsepower For The Streets



In This

Frum

ALBUM: For The Blue Sky



Anywhere

Madison Cunningham

ALBUM: Revealer



Hinunter in die Mine

Max Prosa

ALBUM: Wann könnt ihr endlich friedlich sein?



Tongue Tied

Bells Larsen

ALBUM: Good Grief



Memory

Whitney

ALBUM: Spark