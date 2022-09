Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit eingängiger Komplexität, intelligenten Sprachbildern und einer würdigen Hommage.

Musikalische Offenbarung: „Revealer“ von Madison Cunningham

Stephen Becker – Disappearing Hand

Komplexe Musik möglichst gut verdaulich zu präsentieren – das ist das löbliche Ziel von Stephen Becker aus Brooklyn. Zumindest mit dieser Vorab-Single ist ihm das gelungen: Kompliziertes Gitarrenriff, vertrackter Rhythmus, bleibt aber trotzdem im Ohr.

Madison Cunningham – I’m from Japan

Was abgesagte Tourneen und kultureller Stillstand mit Musikerinnen und Musikern anrichten können, das beschreibt Madison Cunningham in ihren neuen Songs. Um sich nicht vollends zu offenbaren, spielt sie mit viel Metaphorik und musikalischen Kontrasten. Dennoch tauft sie ihr Album „Revealer“ (dt.: Offenbarer) – unser Album der Woche.

Hugh Coltman & Matthis Pascaud – Barefoot Lady

Malcom John Rebennack alias Dr. John war schon zu Lebzeiten eine Legende, nicht nur in seiner Heimat New Orleans. Jazzsänger Hugh Coltman und der französische Gitarrist Matthis Pascaud zollen ihm Respekt mit einem Tribute-Album und würdigen auch unbekanntere Titel wie „Barefoot Lady“.

Musiktitel

Prism

Say She She

CD: Prism



Barefoot Lady

Matthis Pascaud & Hugh Coltman

CD: Night Trippin'



Schweden espresso

Sofie Royer

CD: Schweden espresso



Disappearing hand

Stephen Becker

CD: Disappearing hand



All I've ever known

Madison Cunningham

CD: Revealer



In from Japan

Madison Cunningham

CD: Revealer



Cut a black diamond

Jonathan Jeremiah

CD: Horsepower for the streets



Teenage love

Bells Larsen

CD: Good grief



Easy does it

Marlon Williams

CD: My boy



Rocksteady

Built To Spill

CD: When the wind forgets your name