Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit zweifelhaften Kosenamen, bedingungsloser Mutterliebe und einer Radtour wie zu Großvaters Zeiten.

Samara Joy: Sweet pumpkin

Was für eine Stimme: Die 24-jährige Samara Joy aus der Bronx putzt die Ohren kräftig durch. Und bei diesem hübschen Lyric-Video bleiben auch die Augen auf Trab. Schwer auszuschalten.

Kolinga: Mama don´t let me

Rebecca Mboungous Rhythmen(-Wechsel) haben hypnotische Kraft. Ihr Album „Legacy“ schafft einen Brückenschlag zwischen der Musik und Kultur Frankreichs und denen des Kongo. Ein bereicherndes Album der Woche.

Max Raabe: Der Sommer

Der Sommer: Bei Max Raabe ist das natürlich nicht Dauer-33-Grad-Hitze, traurige Dürre und ein Waldbrand, sondern verlorene Liebe und eine Flaniertour auf einem Vintage-Bike. Herrlichster Eskapismus!

