Die Jazz-Abteilung des Konservatoriums in Rotterdam genießt einen hervorragenden Ruf. Sie ist weltoffen, pflegt den regen internationalen Austausch und bietet Talenten vom ersten Semester an die Möglichkeit, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Der aus Ghana stammende Trompeter Peter Somuah ist nicht nur in den Genuss dieser Ausbildung gekommen, sondern er hat auch jede Gelegenheit genutzt, in der lebendigen Rotterdamer Jazz-Szene mitzumischen. Doch das sind nicht die einzigen Stationen seines musikalischen Werdegangs. Angefangen hat es mit einer alten Trompete und dem ständigen Hören der Musik seiner Vorbilder Roy Hargrove und Miles Davis. Und bereits im Alter 14 Jahren hat Somuah in Marching Bands gespielt, später kamen Afro-Beat, Reggae, Pop und viele anderen Spielarten der Musik hinzu. Bald darauf fing er an seine eigene Musik zu schreiben. Nun hat Peter Somuah mit seinem Ensemble beim Label Dox Records ein erstaunliches Debüt-Album mit dem Titel „Outer Space“ vorgelegt, schwärmt unsere Jazzkritiker Georg Waßmuth. mehr...