Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Pinky Perzelle & Eda Eren – No Games

Fast vier Jahre lang hat der Produzent Sonny Rooney alias Pinky Perzelle an seinem ersten eigenen Song gefeilt, bis er endlich zufrieden war. Und dazu hat er allen Grund: Das Stück ist nicht nur soundmäßig ausgereift, sondern besticht vor allem durch den wunderschönen Gesang von Eda Eren – auf Türkisch genauso wie auf Englisch.

The Moon Is No Door – Revelation

Passend zum dramatischen Text des Stücks kommt auch das Video düster, dunkel und ganz in schwarz und rot getaucht daher. Die Berlinerin Stepha Schweiger verarbeitet auf ihrem neuen Album Texte der Schriftstellerin Katherine Mansfield – musikalisch zwischen Post-Punk und Krautrock. Anstrengend, aber interessant – unser Album der Woche.

Himoya – You Know

Ist das noch Pop? Oder schon Jazz? Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit und da wird’s spannend: Immer wieder überrascht eine neue Idee, ein neuer Sound, ein neuer Rhythmus. Einzig konstant bleibt der glasklare Gesang von Julia Ehninger. Alles zusammen macht jedenfalls Lust auf das kommende Debütalbum der Gruppe.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 19.08.22 mit Frauke Oppenberg.

