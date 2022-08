Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz.

Warhaus – It had to be you

Sowohl mit seiner Band Balthazar, als auch allein hat es der Belgier Marten Devoldere alias Warhaus stets an die Spitze der Charts geschafft. Gut möglich, dass ihm das bald erneut gelingt – mit seiner aktuellen Single kündigt er unmissverständlich auch ein neues Album an und übertrifft etwaige Erwartungen. Starker Sound!

MISST – Sur l’eau

Vier Misses, ein Mister, ergibt: MISST. Die Gruppe ist durch ganz Europa gereist, hat alte Folksongs zusammengetragen, neu arrangiert und in den Originalsprachen auf ihrem aktuellen Album für unser aller Ohren archiviert. Europa in 50 Minuten: „MISST.EU“ ist unser Album der Woche.

Fama M’Boup & in June – Where is your echo?

Mit stampfendem Rhythmus und vierstimmigem Gesang lässt das neue Projekt „In June“ von Fama M’Boup (auch im August) aufhorchen. Intelligentes Arrangement und trotzdem leichtfüßig, das macht Freude zuzuhören und -schauen.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 05.08.22 mit Vanessa Wohlrath.

Musikliste

It had to be you

Warhaus

CD: It had to be you



Feathers

Florist

CD: Florist



Si rose

Oscar Anton

CD: Postcard from Paris



All of your life

Shirley Nanette

CD: Never coming back



Sur l'eau

MISST

CD: Sur l'eau



Trouble

Say She She

CD: Trouble



The moor

Blackberries

CD: The moor



People who mean so much to me

Bells Larsen

CD: Double aquarius



Where is your echo

Fama M'Boup & In June

CD: Where is your echo



Those good times

Kokoroko

CD: Could we be more