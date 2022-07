Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Kontrabass, Vögeln und Wundertüte.

Ben Harper – We need to talk about it

Mit Kontrabass und klarer Botschaft: Fast alle neuen Songs hat Ben Harper auf dem Kontrabass geschrieben – eine Huldigung an die Anfänge der Popmusik und deren Vertreter Little Richard, Chuck Berry oder Jerry Lee. Inhaltlich beklagt Harper eine gespaltene Gesellschaft, in der die Ungleichheit zwischen schwarzen und weißen Menschen immer noch anhält: „Bloodline Maintenance“ ist unser Album der Woche.

Florist – Red Bird Pt.2 (Morning)

Naturnahe Entschleunigung: Einen guten Monat haben „Florist“ in einem Haus am Hudson River verbracht, um ihr neues Album aufzunehmen. Die Instrumente haben sie auf der Veranda aufgebaut – so klingen neben einem Grundrauschen immer wieder Vögel oder Insekten durch. Einleuchtend das Album dann schlicht selbstbetitelt „Florist“ zu nennen.

Steve Lacy feat. Fousheé – Sunshine

Ganz schön abgehoben: Zumindest physisch schweben Steve Lacy und die Sängerin Fousheé im Video zum Song durch die Luft. Lacy’s neues Album „Gemini Rights“ klingt wie eine musikalische Wundertüte, was erklärt, warum er in den US-Charts quer durch die Genres in den Top 10 landet.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 29.07.22 mit Martin Gramlich

