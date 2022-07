Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit JISKA aus Stuttgart, Laura Veirs aus Portland und Wax Machine aus Brighton.

JISKA – Dancing on my own

Neues aus Stuttgart: Jana Franziska Binder alias JISKA hat ihr erstes Minialbum veröffentlicht – sechs soulige Indie-Pop Nummern, richtig gut produziert, richtig gut gesungen. Gut möglich, dass sie ihre Arbeit als Logopädin bald schon aufgeben muss.

Laura Veirs – Signal

80 bis 100 Songs hat Laura Veirs aus Portland für ihr neues Album geschrieben. Vierzehn davon haben es nun auf „Found Light“ geschafft. Ihr Anspruch: Hat es Seele, wenn sie den Song nur auf Gitarre oder Piano und Stimme reduziert? Das Ergebnis: Eine beeindruckend gefühlvolle und tiefsinnige Platte – unser Album der Woche.

Wax Machine – Face of All

Lauro Zanin ist als Kind mit seinen Eltern aus Brasilien nach Europa gekommen. Mittlerweile lebt er in Brighton, doch die Faszination für die brasilianische Kultur und Musik hat ihn nie losgelassen. Mit seiner Band verbindet er beide Orte und spielt eine wilde, aber faszinierende Mischung aus Tropicália, Psych-Folk und Jazz.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 22.07.22 mit Vanessa Wohlrath.

Musiktitel

Caminar Sola

Julieta

CD: Caminar Sola



Saturday Pt. 2

Ty Segall

CD: Saturday Pt. 2



Dancing on my own

JISKA

CD: Wild Blue Yonder



Face of all

Wax Machine

CD: Hermit's grove



Winter windows

Laura Veirs

CD: Found light



Signal

Laura Veirs

CD: Found light



If I Could See You Now

Sunny & The Sunliners

CD: Mr. Brown Eyed Soul Vol. 2



'Til I die

She & Him

CD: Melt away - A tribute to Brian Wilson



Doone doone

Liraz

CD: Doone Doone



Joke in there somewhere

Dawes

CD: Misadventures of Doomscroller