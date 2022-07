Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit ansteckender Spielfreude, Popsongs in drei Akten und Selbstermächtigung.

Dawes – Ghost In The Machine

Selten ist die Freude am Musik machen so ansteckend, wie bei diesen starken sechs Minuten vom Quartett Dawes aus Los Angeles. Keine Rücksicht mehr auf Aufmerksamkeitsspannen – das haben sie sich vorgenommen. Langeweile ist bei so viel Drive jedenfalls gänzlich ausgeschlossen.

Naima Bock – Campervan

In Millionen Popsongs geht es um das Ende einer Beziehung und die schmerzvolle Zeit danach. Das Thema aber in drei Akten derart kunstvoll und fein zu verarbeiten, das ist eindrucksvoll und außergewöhnlich. Naima Bock aus London hat das und mehr auf ihrem ersten Soloalbum geschafft – „Giant Palm“ ist unser Album der Woche.

Laura Veirs – My Lantern

Über ihre gesamte Karriere hinweg hat Laura Veirs zusammen mit ihrem Ehemann und Produzenten Tucker Martine gearbeitet – bis sie sich vor zwei Jahren getrennt haben. Mit ihrem neuen Album „Found Light“ beweist Veirs, dass sie es auch allein kann. Dieser sanfte Titel hat es uns besonders angetan, auch wenn er nicht die Bandbreite des Albums repräsentiert.

Musiktitel:

Spicy space pasta

Ruby Goon

CD: Spicy space pasta



Illusion

Lera Lynn

CD: Something more than love



Zompa e zumpetta

Peppe Aiello feat. Zaira Magurano

CD: 'Na stanza chiena 'e 'ncienzo



English weather

Pete Astor

CD: English weather



Working

Naima Bock

CD: Giant palm



Campervan

Naima Bock

CD: Giant palm



Ghost in the machine

Dawes

CD: Misadventures of Doomscroller



Baby, you're a gun

Tami Neilson

CD: Baby, you're a gun



My lantern

Laura Veirs

CD: Found light



Traveller

Anoushka Shankar & Metropole Orkest with Jules Buckley & Manu Delago

CD: Between us...