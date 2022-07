Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Frisuren aus den 50ern, Backgroundgesang aus den 60ern und einem magischen Besuch im Museum.

She & Him: Darlin´

Darlin´ ist einer der großen Songs von Brian Wilson, dem kreativen Kopf der Beach Boys. Die neue Version von She & Him klingt gar nicht so viel anders – und deshalb auch so gut. Anhören lohnt sich schon wegen der Backgroundchöre.

Stephen Sanchez: Until I found you

Wie kommt ein 19-jähriger darauf, Schnulzen im 50er-Jahre-Stil zu singen? Seine Frisur reicht an Elvis heran, die Stimme dann doch nicht ganz. Kommt auf die Playlist fürs erste Date mit der neuen Flamme.

Souad Massi: Dessine-moi un pays

Neues von der vielleicht schönsten Stimme Nordafrikas. Dieses Stück hat Souad Massi für die Menschen in Afghanistan geschrieben, die ihr Land verlassen wollten und sich deshalb an Flugzeuge klammerten, als die Taliban an die Macht kamen.

Album der Woche

Musiktitel

Tucson

St. Beaufort

CD: Those windows



Dessine-moi un pays

Souad Massi

CD: Dessine-moi un pays



Fair-weather friend

Dave Helgi Johan

CD: Fair-weather friend



Darlin'

She & Him

CD: Melt away - A tribute to Brian Wilson



Touche

O'O

CD: Touche



Somewhere

O'O

CD: Touche



Until I found you

Stephen Sanchez

CD: Until I found you



Campervan

Naima Bock

CD: Giant palm



Marigold

Inana

CD: Future Nuggets: Sounds of the Unheard from Romania, Vol. 4