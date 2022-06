Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute: Mit viel Pathos, Nostalgie und komplexer Bruder-Beziehung.

Jack White – If I die tomorrow

Jack und Meg White sind als The White Stripes vor allem durch ihren Hit Seven Nation Army weltberühmt geworden. Während Meg sich nach der Trennung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, schreibt Jack weiterhin einen Song nach dem anderen – im Juli veröffentlicht er bereits sein zweites Album in diesem Jahr. Hier ein etwas pathetischer Vorbote mit spielfilmreifem Video.

Σtella – Up and Away

Der Name Σtella mit griechischem Sigma am Anfang sieht nicht nur hübsch aus, sondern verweist auch gleich auf die Herkunft der Musikerin Stella Chronopoulou. Neben Einflüssen aus ihrer Heimat verarbeitet sie auf ihrem neuen Album „Up and Away“ auch Pop-Klassiker aus Iran oder Filmmusik aus Libanon. Schöne Mischung, toller Retro-Sound und unser Album der Woche.

Nick Mulvey – Brother To You

Kunst spiegelt immer auch das Zeitgeschehen. So streift Nick Mulvey auf seinem neuen Album thematisch den Klimawandel, die Black Lives Matter Bewegung, den Individualismus und familiäre Beziehungen. Etwa die zu seinem Bruder, die leider nicht ganz problemlos verlief. Gefühlvolle Nummer mit sehr schönem Gitarren-Riff.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 17.06.22 mit Vanessa Wohlrath.

Musiktitel

You wanna

Eva Jagun

CD: Transatlantico



Brother to you

Nick Mulvey

CD: Brother to you



El muchacho de los ojos tristes

Adrian Quesada feat. Tita

CD: Boleros psicodélicos



If I die tomorrow

Jack White

CD: If I die tomorrow



Up and away

Stella

CD: Up and away



Charmed

Stella

CD: Charmed



Little miss

Will Joseph Cook

CD: Little miss



Maricotinha

Viviane

CD: Quando tiveres tempo



Bird (on my shoulder)

Sorry Gilberto

CD: Bird (on my shoulder)



Better times

La Fanfarria Del Capitán

CD: El Cantomanto



Look B4U leap

Charles Stepney

CD: Look B4U leap