Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute: Ein Lebertran-Cocktail, ein weißes Rüschenhemd und verführerische Drogenexperimente.

Meskerem Mees: Cod liver oil and orange juice

“Lebertran und Orangensaft” ist ein schottischer Klassiker. Die junge Belgierin Meskerem Mees singt ihn mit ihrer schönen klaren Stimme und ordentlich gerolltem r bei „liver“. So einfach, so wirkungsvoll.

Adrian Quesada feat iLe: Mentiras con Cariño

Lust auf einen musikalischen LSD-Trip? Adrian Quesadas „Boleros Psicodélicos“ kommen direkt aus den 70ern, klingen nach bunten Farben und sinnlichem Sex. Mehr dazu in unserem Album der Woche.

Jochen Distelmeyer: Zurück zu mir

Seit seine legendäre Band Blumfeld sich vor 15 Jahren aufgelöst hat, hat Jochen Distelmeyer kaum neue Songs veröffentlicht. Jetzt ist er zurück mit ganz großem Kino: Satte Harmonien, ein blütenweißes Rüschenhemd und zum Schluss ein Backgroundchor. Der Kitsch grüßt, die Grenze zum Schlager verschwimmt. Dass das trotzdem echt wirkt, ist schon ein Kunststück.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 10.06.22 mit Frauke Oppenberg

Musiktitel

Make a picture

Andrew Bird

CD: Inside Problems



Cod liver oil and orange juice

Meskerem Mees

CD: Cod liver oil and orange juice



Up and away

Stella

CD: Up and away



Zurück zu mir

Jochen Distelmeyer

CD: Zurück zu mir



Mentiras con cariño

Adrian Quesada feat. iLe

CD: Boleros psicodélicos



Ídolo

Adrian Quesada feat. Angelica Garcia

CD: Boleros psicodélicos



The otherside

Bobby Oroza

CD: Get on the otherside



Good times

Jungle

CD: Good times



My friend Amer

Olmo

CD: The trunk



Comes in waves

Dawes

CD: Comes in waves