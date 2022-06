Songs der Woche

Immer freitags: Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit Künstlicher Intelligenz, die Texte schreibt, der Spitze der westlichen Zivilisation und Bissspuren im Arm.

Andrew Bird - Atomized

Als Andrew Bird an diesem Song arbeitet, kommt ihm eine Stelle aus Beethovens Siebter Sinfonie in den Kopf: „Und ich dachte mir: Wie würde das dazu passen, vielleicht als Bridge? Das ist diese Idee, etwas überbordend Großartiges aufs Wesentliche zu reduzieren. Quasi: Die Spitze der westlichen Zivilisation kondensiert auf ein Gitarrenriff.“ Nicht nur der Song, sondern das ganze Album zählt schon jetzt zu den besten des Jahres: „Inside Problems“ – unser Album der Woche.

Everything Everything - Cut UP!

Keine Ideen für Songtexte? Everything Everything nutzen dazu Künstliche Intelligenz: Die Band hat die Geschäftsbedingungen von LinkedIn, das mittelalterliche Heldenepos Beowulf, 400.000 Forenbeiträge und die Lehren des Konfuzius in ein Computerprogramm eingespeist und sich daraus Texte basteln lassen. Heraus kommt ein beziehungsloser, aber lustiger Wortsalat: „Gaslight, Petabyte, Disaster…“ Ist das die Zukunft? Wir meinen: Nein.

S.G. Goodman – Teeth Marks

Ja die Liebe hinterlässt Spuren, manchmal sogar ganz physisch: Bissspuren im Arm bleiben übrig als kleines Andenken an die Beziehung. S.G. Goodman aus Kentucky widmet diesen gleich ein ganzes Album: Herzschmerz ganz ohne Kitsch, dafür mit äußerst charismatischer Stimme.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 03.06.22 mit Bernd Lechler.

Musiktitel

Folding Mountains

Alfie Templeman

CD: Mellow Moon



Gotta Go

Novaa

CD: She's A Star



Bucket List

Bruce Hornsby

CD: Flicted



Teeth Marks

S.G. Goodman

CD: Teeth Marks



Atomized

Andrew Bird

CD: Inside Problems



Underlands

Andrew Bird

CD: Inside Problems



Cut UP!

Everything Everything

CD: Raw Data Feel



Weights

Elis Noa

CD: I Was Just About To Leave



Highest Bidder

Fantastic Negrito

CD: White Jesus Black Problems



Setting Sun

Hudson Taylor

CD: Searching For The Answers