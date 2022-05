Songs der Woche

Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit zauberhaftem Hindi-Psych-Funk, verkopfter Poesie und leidenschaftlichem Tango.

El Michels Affair & Piya Malik – Kahbi

Was fürs Herz: Mit ihrem Soundmix aus türkischem Funk, Bollywood-Soundtracks und Hip-Hop haben uns Produzent Leon Michels und Sängerin Piya Malik schon im vergangenen Jahr verzaubert. Mit ihrer neuen Single machen sie (endlich!) da weiter, wo sie auf dem Album „Yeti Season“ aufgehört haben.

Erdmöbel – Bernoulli-Effekt

Was für den Kopf: “Mein Leben klebt an mir, wie ein Duschvorhang“ – mit dieser Zeile sind Erdmöbel schon jetzt im Rennen für den besten deutschsprachigen Refrain des Jahres. Ihre neue Platte „Guten Morgen, Ragazzi“ ist immerhin schonmal unser Album der Woche.

Fatma Said – Yo Soy Maria

Was für die Beine: Wer gerne Tango tanzt wird diesen zeitlos schönen Klassiker aus der Oper von Astor Piazzolla kennen. Star-Sängerin Fatma Said hat ihn voller Leidenschaft neu eingesungen – und tanzen kann sie auch noch!

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 27.05.22 mit Patrick Batarilo

Musiktitel



Naja, geht so

Resi Reiner

CD: Naja, geht so



Wrong for it

Obongjayar ft. Nubya Garcia

CD: Some nights I dream of doors



Babies

Andrea Motis

CD: Loopholes



Kahbi

El Michels Affair feat. Piya Malik

CD: Kahbi



Supermond

Erdmöbel

CD: Supermond



Beherbergungsverbot

Erdmöbel

CD: Beherbergungsverbot



Wooden hotel

Siril Malmedal Hauge

CD: Jazz Out of Norway 10th Edition



Just for the day

Beharie

CD: Beharie, the third



Yo soy María

Fatma Said

CD: Yo soy María



Avontuur

Franzen

CD: Identifikation



Ofelia

Daniel Villarreal

CD: Panamá 77