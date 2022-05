Songs der Woche

Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit getrommelter Happyness, Altmeistern auf neuen Wegen und einer stillenden Trompeterin.

SR9 feat. Camille: Happy

Pharrell Williams´ Happy war schon 2013 nur schwer zu widerstehen (2013 ist leider richtig. Die Zeit vergeht!). In dieser Percussion-Version klingt das Stück fast noch schöner. Unsere Top 3 Instrumente im Video: Schepperplatte, Wasser-Glas und Alu-Schüssel.

Andrea Motis – Babies

Stillen und dabei Trompete spielen? Für Andrea Motis aus Barcelona ist das kein Problem. Ihr aktuelles Album heißt „Loopholes“ und hat unsere volle Unterstützung sicher. Jazz zum Kopfnicken.

The Smile – Free in the knowledge

Radiohead ist zurück – zumindest zu zwei Dritteln. Thom Yorke und Jonny Greenwood singen und spielen in ihrem neuen Bandprojekt, und alle Fans der alten Kultband werden die Musik lieben. Unbedingt bis zum Schluss anhören! Dann kommen Drums und Bass dazu und es wird richtig erhaben.

Mehr aktuelle Songs gibt es in der Tandem Musik Sendung vom 20.05.22 mit Vanessa Wohlrath

Musiktitel

Happy

Trio SR9 feat. Camille

CD: Happy



Das Vakuum

Erdmöbel

CD: Guten Morgen, Ragazzi



Something more than love

Lera Lynn

CD: Something more than love



Are we left to help ourselves

Dekker

CD: I won't be your foe



I had to write a song for you

Andrea Motis

CD: Loopholes



Jungla

Andrea Motis

CD: Loopholes



I can't lie

Avi Kaplan

CD: I can't lie



Quatre pieds

Toi et Moi

CD: L'univers parallèle



Free in the knowledge

The Smile

CD: A light for attracting attention



Tienaté

Nu Genea

CD: Bar Mediterraneo