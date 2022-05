Songs der Woche

Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute mit einem investigativen Radiosender aus Haiti, einer unerhörten Gitarre und der jungen Stimme einer 80-jährigen.

Leyla McCalla: You don´t know me

Unwiderstehlich klingt dieser sanfte Tropicalismo-Titel, hat aber einen ernsten Hintergrund: Auf “Breaking the thermometer” erzählt Leyla McCalla die Geschichte eines investigativen Radiosenders aus Haiti. Horizonterweiternd und unser Album der Woche.

Nichtseattle: Ein Freund

Achtung: Diese Musik nistet sich so tief im Ohr ein, dass sie kaum wieder rausfindet. Es muss an der Gitarre liegen, die man so noch nicht gehört hat. Kompromisslos, schnörkellos, ehrlich. Erstaunlich, dass man dazu noch tanzen kann.

Flora Purim: A flor da vida

Tiefe Verneigung vor Flora Purim: Die Brasilianerin spielte mit Stan Getz, Dizzy Gillespie und Chick Corea, hat eine wunderbare Stimme und mehr Energie als die meisten 20-jährigen. Dabei ist sie schon achtzig!

