Songs der Woche

Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute: Quietschbunte Spielereien mit Toro Y Moi, mental health care mit Poppy Ajudha und Pause im Paradies mit Lisa Mitchell

Toro Y Moi – Magazine

Keiner spielt sich so bunt und schrill quer durch die Pop-Jahrzehnte wie Chaz Bear alias Toro Y Moi: Auf seinem neuen Album vermengt er 70er Psych-Rock mit Funk, Disco und Country: „Mahal“ ist unser Album der Woche.

Poppy Ajudha – Demons

Poppy Ajudha aus London singt mit starker Stimme über die Themen unserer Zeit: Feminismus, Klimakrise, Generationenkonflikt, mental health – steckt alles drin in ihrem Album „The Power in us“. Musikgewordener Zeitgeist.

Lisa Mitchell – Let Me Stay Here

Die neuen Songs der Australierin Lisa Mitchell klingen genauso paradiesisch, wie das Cover hier aussieht: Einmal ein Bad im Garten Eden bitte und nie wieder raus aus dem Wasser – „Let me stay here“.

Musiktitel:

Lady In The Darkest Hour

Kate Bollinger

CD: Look at it in the light



Wo willst du hin?

Andi Fins

CD: Wo willst du hin?



fixed / broken

My baby

CD: sake sake sake



Undertow

Colin Hay

CD: Now And The Evermore



Magazine

Toro y Moi

CD: Mahal



Last year

Toro y Moi

CD: Mahal



Let me stay here

Lisa Mitchell

CD: A place to fall apart



Flyin (like a fast train)

Kurt Vile

CD: (watch my moves)



Demons

Poppy Ajudha

CD: The power in us



Kein Holz

Nichtseattle

CD: Kommunistenlibido