Songs der Woche

Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute: Cinéma rétro mit Donna Blue, High-Soul mit Malika Tirolien und 70er Folk-Rock mit Abigail Lapell

Donna Blue – Solitaire

Für Geheimagenten: Wer sich fühlen möchte wie James Bond an der Côte d’Azur, für den haben Donna Blue aus den Niederlanden den Soundtrack geschrieben. Mon nom est Bond…

Malika Tirolien – Grow

Für Überflieger: Malika Tirolien widmet sich mit ihren Soloalben den vier Elementen – für jedes ein ganzes Album. Unser Album der Woche „Higher“ repräsentiert die Luft und passenderweise nennt sie ihren Stilmix aus RnB, Jazz und Hip-Hop „High-Soul“. Beam me up, Scotty!

Abigail Lapell – Ships

Für Unentschlossene: Abigail Lapell aus Toronto hadert – bleiben oder gehen? Und darüber singt sie metaphorisch von Schiffen im Hafen und Fischen im Meer. Dabei klingt ihr Folk-Rock Sound doch sehr bodenständig. Nur echt mit Saxophon-Solo!

Musiktitel

Solitaire

Donna Blue

CD: Solitaire



Let's pretend

Dekker

CD: I won't be your foe



Fireworks

Ulita Knaus

CD: Old love and new



Le matin en vélo

Toi et Moi

CD: Le matin en vélo



Grow

Malika Tirolien

CD: Higher



Don't come around

Malika Tirolien

CD: Higher



Height of the feeling

Patrick Watson feat. La Force

CD: Better in the shade



Ships

Abigail Lapell

CD: Stolen time



Me without you, the spring without you

Touraj

CD: Me without you, the spring without you



Let you go

RY X

CD: Let you go