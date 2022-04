Songs der Woche

Die Top 3 Tracks aus der SWR2 Tandem Musikredaktion. Gehen in den Kopf, in die Beine, manchmal ins Herz. Heute: Ein Klanglabyrinth, ein Frühblüher und eine entzückende türkische Vokabel.

Daniel Rossen: Unpeopled space

Was für ein Gitarren-Trip! Daniel Rossens schroffe, brüchige, komplexe Musik schafft ein spannendes Hörerlebnis. Völlig zurecht unser Album der Woche. Augen zu und Ohren auf!

Luah: Magnolia tree

Beim Kölner Frauen-Trio Luah geht die Sonne auf. Zwei Stimmen, Banjo und ein zartes Xylophon, schon ist der Frühling da.

Kit Sebastian: Şinanay

Das Londoner Duo mit einem Cover der Grande Dame des türkischen Pop, Sezen Aksu. Diese anatolische Psychpop-Perle hält, was der Titel verspricht: sinanay! Auf deutsch: entzückend!

Musiktitel

Mama d's carnaval

The Bland

CD: La hata vitoye



Magnolia tree

Luah

CD: Mo vi mento



Watch over them

Horace Andy

CD: Midnight rocker



The last one

Daniel Rossen

CD: You belong there



Şinanay

Kit Sebastian

CD: Şinanay



Cumbia peninsula

Calexico

CD: El Mirador



Moon rally

Nicole Faux Naiv

CD: Moon rally



We could be strangers

Father John Misty

CD: Chloë and the next 20th century