Song der Friedensbewegung: „Imagine“ von John Lennon

Kommen wir lieb auf die Welt oder werden wir schon böse geboren? Diese Frage wirft der neue Kriminalroman der in Landau geborenen und in Berlin lebenden Autorin auf. Es ist keine klassische Krimigeschichte, in der die Ermittlungsarbeit im Vordergrund steht, sondern eher eine Art Psychogramm das zu ergründen versucht, wie ein Mensch zum Mörder wird. Der Roman beruht auf einem wahren Mordfall, der sich in den 70er Jahren in der pfälzischen Heimat von Tina Seel ereignet hat. mehr...