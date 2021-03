„Weil ich das Album während des Lockdowns geschrieben habe, war das Gefühl da, mit einem reiferen Blick auf die Vergangenheit zurückzublicken. Ich finde es spannend, dass Erinnerung unzuverlässig ist und dass nur zählt, was von einem Moment hängenbleibt“, sagt Musikerin Arlo Parks. Ihr Debütalbum „Collapsed in Sunbeams“ hat Fans wie Michelle Obama und Billie Eilish begeistert.

Ihr Sound ist eine Melange aus Soul, Funk, ein bisschen Rap, dazu ganz sanfte elektronische Klänge. Entstanden ist es in ihrem alten Kinderzimmer in London. Produziert hat sie ihr Album mit einem 30 Pfund teurem Mikro in verschiedenen Airbnb-Wohnungen — das sei intimer gewesen als in einem Studio.

Songtexte voll lyrischer Bilder

Gerade Mal 20 Jahre ist Arlo Parks alt. In London ist sie auf die Welt gekommen. Ihre Wurzeln sind im Tschad, in Frankreich und in Nigeria. Aus schmerzvollen Gefühlen schöpft Arlo Parks ihre Musik. Sie liebt Metaphern — sie nennt Depressionen „Black Dog“, einen schwarzen Hund, so wie Tennessee Williams Depressionen eine Wildkatze unter der Haut genannt hat.

Arlo Parks Debütalbum „Collapsed in Sunbeams“ gibt einem das Gefühl, einer guten Freundin zuzuhören. Im Pressetext heißt es: „Als sie siebzehn wurde, rasierte sie sich ihren Kopf, erkannte ihre bisexuelle Identität und fing an, das zu schreiben, was nun ihr Debütalbum werden wird“.

Regenbogen aus etwas Schmerzvollem

Die große Welt bleibt draußen, nur ein bisschen Popkultur, Twin Peaks, Sylvia Plath und Radiohead dürfen ins Leben und die Herzen der jungen Erwachsenen. Gegenstände, Gesten und Gefühle — sehr treffend in wenigen Worten und vor allem sehr poetisch. Oder wie sie in „Portra 400“ singt: Arlo Parks macht Regenbogen aus etwas Schmerzvollem. Und schafft so einen Sound, der weit über die Krise hinaus das Leben leichter macht.

Gefeierte Newcomerin: Arlo Parks mit ihrem Debüt „Collapsed in Sunbeams“