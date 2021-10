Rocky – Ein Training für die Ewigkeit

Wie der Herr der Ringe Soundtrack funktioniert, das erfahrt ihr in dieser Folge Score Snacks.

Denn heute erzählen wir die Geschichte von zwei kleinen Hobbits, die in einer unbarmherzigen Welt verloren gehen.

Doch ein Gedanke – und ein damit verbundener Song – geben Frodo und Sam neuen Mut.

Howard Shore hat die Herr der Ringe Musik geschrieben und was seine Hintergedanken dabei waren, das erleben wir gemeinsam in dieser Folge Score Snacks:

Der Herr der Ringe – Hoffnung für Hobbits



Host: Malte Hemmerich

Autoren: Malte Hemmerich und Jakob Baumer

Produzent: Jakob Baumer

Line-Producer: Chris Eckardt

Sprecherin: Henriette Schreurs



Score Snacks ist eine Produktion von SWR2



Eckdaten zur Folge:

Herr der Ringe – Die Gefährten (2001) / Herr der Ringe – Die zwei Türme (2002)

Regisseur: Peter Jackson

Komponist: Howard Shore

Besprochener Song: „Concerning Hobbits“

Weitere verwendete Musik: „The Black Rider“ mehr...